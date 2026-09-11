15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар может пропустить четвёртый Гран-при подряд — GPblog

Хаджар может пропустить четвёртый Гран-при подряд — GPblog
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар может пропустить и Гран-при Азербайджана из-за травмы запястья. По информации GPblog, команда пока не может подтвердить возвращение француза за руль на этапе в Баку.

Хаджар получил травму во время летнего перерыва и пропустил уже три этапа подряд. На Гран-при Нидерландов и Италии его заменял Лиам Лоусон, в Испании состав останется тот же. Сам Хаджар приехал в Мадрид вместе с командой, однако продолжает носить фиксатор на травмированном запястье. По данным издания, «Ред Булл» не собирается привязывать возвращение пилота к конкретному этапу и готов дать ему столько времени, сколько потребуется для полного восстановления.

Состояние француза вновь оценят по мере приближения этапа в Баку, который пройдёт с 24 по 26 сентября. Гран-при Азербайджана станет первым из осеннего тройника: после Баку этапы подряд примут в Малайзии и Сингапуре.

Материалы по теме
Официально
Исак Хаджар пропустит Гран-при Испании, Лоусон продолжит выступать вместе с Ферстаппеном