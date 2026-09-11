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Вассёр: Хэмилтон знал о статусе двух первых пилотов. Это чётко прописано в контракте

Вассёр: Хэмилтон знал о статусе двух первых пилотов. Это чётко прописано в контракте
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что Льюис Хэмилтон ещё до перехода в команду знал о принципе равного отношения к обоим пилотам и отсутствии статуса первого номера. Споры возникли на фоне напряжённости в итальянской команде после Гран-при Нидерландов и Италии.

«Мы решили иметь двух первых номеров, двух пилотов, способных выигрывать гонки, и относиться к ним одинаково. Это решение мы принимаем вместе с пилотами. Они прекрасно знают ещё до подписания контракта с нами, что всё устроено именно так. Льюис это знал. Это чётко прописано в контракте. Это стратегическое решение. Есть команды, которые выбирают одного пилота в качестве первого номера и второго номера, а есть те, кто предпочитает иметь двух первых номеров. В обоих случаях есть свои преимущества и недостатки. Мы придерживаемся своей философии», — приводит слова Вассёра издание Formula Passion.

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