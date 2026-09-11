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Вассёр раскрыл условие, при котором может сделать Хэмилтона первым номером «Феррари»

Вассёр раскрыл условие, при котором может сделать Хэмилтона первым номером «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что не собирается менять подход команды после Гран-при Италии, однако допустил появление в коллективе первого номера при определённом развитии чемпионата.

«После Монцы я ничего менять не буду. Льюис Хэмилтон может стать первым номером, если до конца года мы окажемся в ситуации, когда будет очевидно, что он — наша единственная карта, на которую стоит играть. Но это в равной степени относится к обоим пилотам», — приводит слова Вассёра издание Formula Passion.

На момент публикации новости в командном зачёте итальянская команда отстаёт от «Мерседеса» на 122 очка. В личном зачетё лидер Кими Антонелли опережает Льюиса Хэмилтона на 76 очков.

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