Вассёр объяснил, как в «Феррари» устроена борьба между Леклером и Хэмилтоном

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался насчёт правил внутрикомандной борьбы между пилотами «Скудерии» монегаском Шарлем Леклером и британцем Льюисом Хэмилтоном.

«У нас есть правила ведения борьбы. Но для меня правила не означают написание руководства, которое пункт за пунктом описывало бы все возможные ситуации. Мне не нравится этот принцип, потому что потом пришлось бы обсуждать трактовку каждой отдельной ситуации. Соглашение предусматривает, что они получают приоритет поочерёдно по уикендам, чтобы решать, как управлять квалификациями. А дальше управлять — моя задача. Они доверяют мне, и решение, когда его нужно принять, принимаю я. Всё основывается на уважении. На взаимном уважении, на уважении ко мне, но ещё больше — к сотрудникам и спонсорам, и прежде всего — к «Феррари», — приводит слова Вассёра издание Formula Passion.