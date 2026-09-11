Окон рассказал о переговорах по новому контракту с «Хаасом» и своём будущем в Ф-1

Пилот «Хааса» Эстебан Окон ответил на вопрос о переговорах по новому контракту, отметив, что обсуждения с командой идут, а тесты других гонщиков не являются проблемой.

— Вопрос Эстебану. Эстебан, зная, что ваша команда тестирует других гонщиков и эта неделя тоже может быть важной, какие обсуждения вы ведёте с командой о своём будущем, и разговариваете ли вы с другими командами?

— Да, мы ведём обсуждения, очевидно, относительно будущего в последние недели. Я был убеждён прийти в этот проект с Аяо с 2025 года, и, конечно, первые обсуждения должны состояться с этой командой, и они происходят прямо сейчас. Но да, команда может тестировать других гонщиков, если захочет.

У нас есть программа TPC, которая очень важна для нас. Это также своего рода доход для нас. Но ясно, что внутри команды гонщики не являются проблемой. Мы все работаем вместе в одном направлении, чтобы выжать больше из машины. И я, и Олли, когда у нас есть машина для результата, мы показываем его, — приводит слова Окона Sky Sports.