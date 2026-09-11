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Фернандо Алонсо пропустит начало второй практики ГП Испании — журналист

Фернандо Алонсо пропустит начало второй практики ГП Испании — журналист
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45-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо пропустит начало второй практики Гран-при Испании из-за проблемы со сцеплением, которая также была у него в первой практике. Об этом сообщает журналист издания AutoRacer Розарио Джулиана на своей странице в социальной сети Х.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 2
11 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Идёт

В данный момент Алонсо занимает 19-е место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету три очка после 13 этапов чемпионата. Лидером является 19-летний гонщик немецкой команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли, который к данному моменту заработал 267 очков.

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