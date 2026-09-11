Антонелли — лучший во второй практике Гран-при Испании, Леклер — второй, Хэмилтон — третий

Сегодня, 11 сентября, состоялась вторая практика Гран-при Испании, которая прошла на трассе «Мадринг». Лучшее время показал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. Второй результат продемонстрировал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер. А тройку сильнейших замкнул пилот «Скудерии» британец Льюис Хэмилтон.

Также отметим, что действующий чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис пропустил почти всю практику из-за проблем с коробкой передач.

Результаты второй практики Гран-при Испании.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33.662.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.113.

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.149.

4. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.228.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.337.

6. Макс