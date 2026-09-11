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Гран-при Испании, Формула-1, Антонелли, Хэмилтон

Антонелли — лучший во второй практике Гран-при Испании, Леклер — второй, Хэмилтон — третий
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Сегодня, 11 сентября, состоялась вторая практика Гран-при Испании, которая прошла на трассе «Мадринг». Лучшее время показал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. Второй результат продемонстрировал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер. А тройку сильнейших замкнул пилот «Скудерии» британец Льюис Хэмилтон.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 2
11 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33.662
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.113
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.149

Также отметим, что действующий чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис пропустил почти всю практику из-за проблем с коробкой передач.

Результаты второй практики Гран-при Испании.

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33.662.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.113.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.149.
4. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0.228.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0.337.
6. Макс