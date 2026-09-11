Футболист мадридского «Реала» Тибо Куртуа посетил боксы «Феррари» на Гран-при Испании

Голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» бельгиец Тибо Куртуа посетил боксы итальянской команды «Феррари» на Гран-при Испании.

Напомним, «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов после 13 этапов чемпионата, заработав к данному моменту 346 очков.

Куртуа является двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала» (2021/2022, 2023/2024), а также четырёхкратным чемпионом Испании (2013/2014, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024). Кроме того, Тибо дважды становился победителем английской Премьер-лиги (2014/2015, 2016/2017).

Ранее Фредерик Вассёр объяснил, как в «Феррари» устроена борьба между Леклером и Хэмилтоном.