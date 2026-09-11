Арвид Линдблад стал первым пилотом Формулы-1, попавшим в аварию на трассе «Мадринг»

Британский пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад попал в аварию во время второй свободной практики на трассе «Мадринг».

Гонщик потерял контроль над машиной и врезался в отбойник. Машина получила серьёзные повреждения с правой стороны. Тренировка была остановлена. Позже Линдблад извинился за инцидент и сообщил, что с ним всё в порядке.

Фото: F1 TV

Напомним, после 13 этапов личный зачёт пилотов уверенно возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию второй тренировки Гран-при Испании Формулы-1.