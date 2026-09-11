Ферстаппен получил от игроков «Атлетико» футболку клуба со своей фамилией

Словацкий защитник «Атлетико» Мадрид Давид Ганцко и словенский вратарь Ян Облак встретились с четырёхкратным чемпионом мира, нидерландским пилотом австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Фото: «Ред Булл»

На одной из фотографий Ганцко и Облак позируют рядом с Ферстаппеном, при этом гонщик держит в руках футболку «Атлетико» с третьим номером на спине.

Напомним, в следующем матче в рамках испанской Ла Лиги «Атлетико» 13 сентября на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Атлетик» на день раньше в домашнем матче встретится с «Эльче».

Отметим, что в августе 2026 года Ферстаппен и «Ред Булл» объявили о подписании нового долгосрочного контракта до конца 2030-го.