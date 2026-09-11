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«Фанаты видели меня и кричали: «Тото — великий!» Вольф — о победе Антонелли на ГП Италии

«Фанаты видели меня и кричали: «Тото — великий!» Вольф — о победе Антонелли на ГП Италии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался насчёт победы 19-летнего гонщика своего коллектива итальянца Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Италии.

«Все были так счастливы. Фанаты всё время кричали: «Вперёд, Кими!» Когда же увидели меня, скандировали: «Тото — великий!» Это было огромное эмоциональное переживание — для всех нас как команды, но особенно для Кими, потому что победить дома для пилота Формулы-1 — одна из самых больших мечт. К тому же он сделал это благодаря исключительному прорыву, и ему очень много аплодировали, в том числе болельщики «Феррари». Идеальной гонкой он подарил себе воспоминание, которое останется с ним на всю жизнь», — приводит слова Вольфа издание La Gazzetta dello Sport.

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