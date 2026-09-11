«Я не фанат городских трасс». Ферстаппен подвёл итоги свободных заездов перед ГП Испании

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги свободных заездов перед Гран-при Испании и поделился впечатлениями от первых выступлений на трассе «Мадринг».

«Проигрыш Линдбладу? Ну, я ведь не выступаю за рулём их машины и не могу сказать, насколько она на самом деле быстра. Однако с нашей точки зрения положение «Ред Булл» сегодня более или менее соответствует ожиданиям. Мне просто нужно немного поработать над оптимизацией настроек болида и постараться выжать из машины чуть больше скорости на одном круге.

А там посмотрим, как будут держаться шины на длинной дистанции. При этом сейчас, как мне кажется, все команды находятся в более или менее равных условиях.Что касается «Мадринга» – ну, я не знаю. Я не фанат городских трасс, и это никогда не изменится. Я всегда предпочту погоняться на трассе вроде «Спа». Однако то, как сделана трасса – да, они здорово поработали. Просто я не фанат городских треков», – приводит слова Ферстаппена Formula Passion.