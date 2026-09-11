Расселл раскрыл, чего опасается в гонке Гран-при Испании после первого дня тренировок

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл признался, что опасается износа шин в гонке Гран-при Испании после первого дня заездов на новой трассе «Мадринг».

«Это, несомненно, трасса с очень высокой степенью риска. Я полагаю, что все гонщики сегодня старались обеспечить себе определённый запас прочности. Износ шин? Мы это учитывали, так часто бывает на новом асфальте. Сцепление очень высокое, но скольжение довольно сильное. С настройками, использованными в первой тренировке, гонка с шестью пит-стопами была бы самой быстрой стратегией. Во второй тренировке ситуация немного улучшилась, и я уверен, что в воскресной гонке будет ещё лучше, но это остаётся главным знаком вопроса для нас.

Обгоны? Думаю, с ними будет очень сложно. Если бы мы увидели такой же уровень износа шин, как в первой тренировке, всё было бы чуть проще. Но да, в любом случае будет тяжело», — приводит слова Расселла портал Formula Passion.