«Нас ждёт одна из самых сложных квалификаций сезона». Леклер — о трассе «Мадринг»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги свободных заездов перед Гран-при Испании и поделился мнением о новой трассе «Мадринг».

«Квалификация станет ключевым событием уикенда. Я пытался обгонять соперников, особенно во второй практике, но это было очень трудно делать, даже несмотря на значительную разницу в скорости между болидами, если не невозможно. Очень интересная и сложная трасса. Мне подобные трассы нравятся.

И «Мадринг» – не исключение. И выступать на этой новой трассе было действительно здорово. При этом нам всё ещё есть над чем работать. Полагаю, нас ждёт одна из самых сложных квалификаций сезона, потому что трасса очень сложная и требовательная», – приводит слова Леклера портал Formula Passion.