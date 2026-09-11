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Антонелли: «Мадринг» — фантастическая трасса и настоящий вызов. Здесь нужно быть точным

Антонелли: «Мадринг» — фантастическая трасса и настоящий вызов. Здесь нужно быть точным
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20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал, что ему понравилась новая городская трасса «Мадринг» после первого дня тренировок, хотя и согласился с тем, что Гран-при пройдёт без большого количества обгонов.

«Это действительно фантастическая трасса для пилотирования. Она представляет собой настоящий вызов для нас, пилотов: множество высокоскоростных поворотов и очень близко расположенные стены. Это требует от вас исключительной точности маневров и умелого торможения; здесь легко заблокировать колёса, так как есть несколько мест, где вы одновременно тормозите и поворачиваете. Это увлекательное испытание, и мне оно очень нравится.

Это был хороший первый день, но впереди ещё много работы с учётом остальной части уикенда. В воскресенье будет трудно управлять износом шин, и обгоны обещают быть довольно сложными. Это делает ещё более важной работу над быстрым кругом завтра утром. Мы сосредоточимся на этом в течение ночи, стараясь при этом хорошо подготовить машину к воскресной гонке», — приводит слова Антонелли портал Formula Passion.

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