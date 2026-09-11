«Положительных моментов хватает». Хэмилтон — о свободных заездах ГП Испании

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги первого дня Гран-при Испании на новой трассе «Мадринг».

«Это интересная трасса, здесь приятно пилотировать. В первой тренировке мы хорошо начали, но по ходу дня стало сложнее попасть машиной в нужное рабочее окно. Нам ещё предстоит разобраться с несколькими моментами, особенно с балансом. Это новая трасса для всех, поэтому сегодня мы собрали много полезных данных. Ночью разберём их и постараемся сделать шаг вперёд перед завтрашней квалификацией. Положительных моментов тоже хватает», – приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Феррари».