«Сложный день». Ландо Норрис высказался о свободных заездах на трассе «Мадринг»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги свободных заездов Гран-при Испании и поделился впечатлениями от новой трассы «Мадринг».

«Сложный день. Хорошо, что утром мы проехали круги, где выявили несколько изменений, которые нужно внести в машину, но в итоге у нас не было возможности добиться прогресса во второй практике из-за проблемы с коробкой передач. Когда приезжаешь на новую трассу, время на треке очень важно, так что мы явно в невыгодном положении, пропустив FP2.

Мы будем усердно работать ночью, изучая данные из первой практики, с машины Оскара и команд вокруг нас, и постараемся получить максимум знаний в третьей практике. В остальном было хорошо проехать первые круги здесь, в Мадриде, это интересная трасса, и я с нетерпением жду возможности проехать ещё несколько кругов перед завтрашней квалификацией», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».