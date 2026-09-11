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«Сложный день». Ландо Норрис высказался о свободных заездах на трассе «Мадринг»

«Сложный день». Ландо Норрис высказался о свободных заездах на трассе «Мадринг»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги свободных заездов Гран-при Испании и поделился впечатлениями от новой трассы «Мадринг».

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 2
11 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33.662
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.113
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.149

«Сложный день. Хорошо, что утром мы проехали круги, где выявили несколько изменений, которые нужно внести в машину, но в итоге у нас не было возможности добиться прогресса во второй практике из-за проблемы с коробкой передач. Когда приезжаешь на новую трассу, время на треке очень важно, так что мы явно в невыгодном положении, пропустив FP2.

Мы будем усердно работать ночью, изучая данные из первой практики, с машины Оскара и команд вокруг нас, и постараемся получить максимум знаний в третьей практике. В остальном было хорошо проехать первые круги здесь, в Мадриде, это интересная трасса, и я с нетерпением жду возможности проехать ещё несколько кругов перед завтрашней квалификацией», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

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