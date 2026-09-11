Арвид Линдблад прокомментировал аварию во второй тренировке Гран-при Испании

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад подвёл итог первого дня Гран-при Испании, высказавшись также насчёт аварии, в которую попал в ходе второй тренировки.

«Первый день в Мадриде сложился для нас удачно. Для меня это не было чем-то совершенно новым, ведь в этом году я уже привык изучать новую трассу по пятницам. Мы показали хорошую скорость в течение дня и были быстры на каждом круге во второй тренировке. Было неприятно завершить её аварией. Со стороны всё выглядело довольно плохо, но, к счастью, удар был не слишком сильным, и я чувствую себя в полном порядке. Машина немного повреждена, так что я прошу прощения у команды за дополнительную работу, которую им придётся проделать сегодня вечером. Четвёртое время — это отличный результат, который даёт нам хорошие шансы на завтрашний день. Сегодня вечером я сосредоточусь на том, чтобы восстановиться и учесть сегодняшние ошибки в квалификации», — приводит слова Линдблада пресс-служба команды.