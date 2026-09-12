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Гонщика Ф-2 оштрафовали на € 500 за то, что его сестра находилась рядом с болидом в шортах

Гонщика Ф-2 оштрафовали на € 500 за то, что его сестра находилась рядом с болидом в шортах
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Руководство Международной автомобильной федерации (ФИА) оштрафовало на € 500 пилота команды Формулы-2 Prema Racing колумбийца Себастьяна Монтойю за то, что его сестра находилась в зоне пит-лейна в шортах.

Согласно официальному постановлению, данная санкция была применена, поскольку абсолютно весь персонал команд и их гости, находящиеся в активной зоне пит-лейна во время тренировок, квалификаций и гонок, обязаны носить длинные брюки. Данное распоряжение связано с правилами пожарной безопасности.

Напомним, Себастьян является сыном бывшего гонщика Формулы-1, а ныне аналитика и эксперта Хуана Пабло Монтойи.

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