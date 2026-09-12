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Сольберг — лучший после первого дня Ралли Чили WRC, лидер сезона Эванс — 2-й, Паяри — 5-й

Сольберг — лучший после первого дня Ралли Чили WRC, лидер сезона Эванс — 2-й, Паяри — 5-й
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В пятницу, 11 сентября, в административном районе Консепсьон завершился первый день 12-го этапа Ралли Чили WRC. Лидером по итогам дня является шведский гонщик Оливер Сольберг из команды Toyota Gazoo Racing WRT.

WRC 2026. Этап 12, Консепсьон, Чили
Ралли Чили. Общий зачёт
11 сентября 2026, пятница. 21:10 МСК
Окончено
1
Оливер Сольберг
Toyota Gazoo Racing WRT
39:16.4
2
Эльфин Эванс
Toyota Gazoo Racing WRT
+3.1
3
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+16.0

WRC. 12-й этап. Ралли Чили. Результаты первого дня (топ-10).

1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 39:16.4.
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +3.1.
3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +16.0.
4. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +18.8.
5. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +20.3.
6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +24.8.
7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +1:33.3.
8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +1:33.3.
9. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:45.2.
10. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +2:24.0.

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