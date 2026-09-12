Сольберг — лучший после первого дня Ралли Чили WRC, лидер сезона Эванс — 2-й, Паяри — 5-й

В пятницу, 11 сентября, в административном районе Консепсьон завершился первый день 12-го этапа Ралли Чили WRC. Лидером по итогам дня является шведский гонщик Оливер Сольберг из команды Toyota Gazoo Racing WRT.
WRC. 12-й этап. Ралли Чили. Результаты первого дня (топ-10).
1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 39:16.4.
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +3.1.
3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +16.0.
4. Себастьен Ожье (Toyota Gazoo Racing WRT) +18.8.
5. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +20.3.
6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +24.8.
7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +1:33.3.
8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +1:33.3.
9. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:45.2.
10. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +2:24.0.