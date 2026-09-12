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Алонсо — о квалификации ГП Испании: если избежим стен, этого может быть достаточно

Алонсо — о квалификации ГП Испании: если избежим стен, этого может быть достаточно
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги свободных заездов и поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 2
11 сентября 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33.662
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.113
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.149

«Проблема возникла в конце первой практики, на отработке стартов, и это отложило всё на вечер. Это неидеально, мы отстаём от программы. С трафиком было тяжело, но это наша вина — мы пошли не тем путём. Всегда сложно угадать с температурой шин или зарядом батареи перед быстрым кругом, это то, что мы всё ещё изучаем.

В квалификации трудно будет обгонять, а для нас — почти невозможно. Квалификация будет важна. Но со стенами так близко и с возможностью красного флага и машины безопасности нужно оставаться сосредоточенными и проводить свою гонку. Если финишируем и избежим стен, этого может быть достаточно для хорошего результата», — приводит слова Алонсо AS.

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