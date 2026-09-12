Андреа Кими Антонелли объяснил, почему начал выступать в 2026 году гораздо лучше

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, лидирующий в чемпионате Формулы-1 сезона-2026, объяснил, почему выступает значительно лучше, чем в дебютном году.

«По многим причинам. Во-первых, год опыта — это огромная разница. В прошлом году мой подход часто был неверным: я был очень зажат и не получал от процесса и пилотажа такого удовольствия, как хотел бы. Слишком сильно переживал за конечный результат и за то, что обо мне могут подумать другие, из-за этого пилотировал в напряжении. Я очень боялся допустить ошибку.

Кроме того, в этом году у нас конкурентоспособная машина, а это тоже помогает. Но чувствую себя гораздо более зрелым, у меня отличные отношения с командой, получаю от неё большую поддержку. К тому же за год я успел выстроить отношения с Боно — Питером Боннингтоном, моим гоночным инженером, который раньше работал с [Льюисом] Хэмилтоном, Стефаном Фолио, инженером по производительности. Моя команда вокруг меня тоже очень помогла, потому что теперь мы гораздо лучше знаем друг друга, а это влияет и на то, как мы работаем», — приводит слова Антонелли издание AS.