Мохаммед бен Сулайем: ФИА может открыть возможность для 12-й команды из Китая

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что открыт для добавления 12-й команды в Формулу-1, но любой кандидат должен присоединиться на условиях чемпионата.

«ФИА может открыть возможность для 12-й команды. Но возникает вопрос: «Нужна ли нам команда, господин президент?» Нет, нам не нужна просто команда, нам нужна именно «та команда». Сейчас у нас три гонки в Америке и США, есть производитель и команда «Хаас», но нам нужен был ещё один автопроизводитель. Поэтому я сказал — и даже Formula One Management (ФОМ) с этим согласен, — что нам нужна команда, эта команда должна прийти из Китая.

Я встречался с другими производителями. Они приходили и говорили: «Мы хотим участвовать». Среди них были BYD и Geely. И мы сказали: «Хорошо, мы объявим приём заявок, если вы действительно готовы прийти». Но регламент не может меняться только из-за китайских производителей. Мы не можем этого допустить. Правила должны оставаться стабильными и неизменными.

Знаю, что Китай лидирует в области электрификации, но является ли это единственным способом достичь наших целей в этой сфере? Чего мы на самом деле добиваемся? Мы стремимся к чистой окружающей среде и чистому воздуху. А достичь этого можно множеством способов. Поэтому сейчас мы рассматриваем водород, гибридные технологии, электрификацию для WRC в будущем, а также экологичное топливо.

Когда я встречался с представителями компаний, был предельно ясен. Я сказал: «Почему бы вам для начала не взять под контроль уже существующую команду?» Это было в разговоре с BYD, почему я должен это скрывать? Но они ответили: «Нет, мы хотим собственную команду». Я сказал: «Хорошо. Тогда возвращайтесь с серьёзным предложением, посмотрим, сможет ли этот проект функционировать». И это соответствует нашему регламенту. Я очень чётко объяснил им наши правила.

У нас есть гонка в Китае, она пользуется огромной популярностью