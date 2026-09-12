Антонелли рассказал, как болид 2026 года позволяет ему увереннее атаковать на пределе

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли объяснил, чем машина текущего года отличается от прошлогодней, почему это помогает ему пилотировать на пределе.

«У прошлогодней машины было хорошее сцепление с трассой, но было очень сложно предсказать момент, когда оно исчезнет. Поэтому, когда машина сильно уходила в избыточную поворачиваемость, было очень трудно её поймать. В большинстве случаев ты просто терял машину, особенно в быстрых поворотах.

С этой машиной лучше чувствуешь момент, когда задняя часть вот-вот потеряет сцепление, и это придаёт мне больше уверенности в том, чтобы атаковать, потому что поведение машины легче предсказать. Думаю, это главное.

Кроме того, я стал более уверенным в себе и в своих возможностях. В прошлом году я боялся допустить ошибку, это сильно меня ограничивало. В этом году я чувствую себя намного лучше. Понимаю, что при движении на пределе ошибки неизбежны, но ты стараешься становиться лучше. Это помогло мне лучше раскрыть свой потенциал», — приводит слова Антонелли издание AS.