15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли рассказал, как болид 2026 года позволяет ему увереннее атаковать на пределе

Антонелли рассказал, как болид 2026 года позволяет ему увереннее атаковать на пределе
Комментарии

Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли объяснил, чем машина текущего года отличается от прошлогодней, почему это помогает ему пилотировать на пределе.

«У прошлогодней машины было хорошее сцепление с трассой, но было очень сложно предсказать момент, когда оно исчезнет. Поэтому, когда машина сильно уходила в избыточную поворачиваемость, было очень трудно её поймать. В большинстве случаев ты просто терял машину, особенно в быстрых поворотах.

С этой машиной лучше чувствуешь момент, когда задняя часть вот-вот потеряет сцепление, и это придаёт мне больше уверенности в том, чтобы атаковать, потому что поведение машины легче предсказать. Думаю, это главное.

Кроме того, я стал более уверенным в себе и в своих возможностях. В прошлом году я боялся допустить ошибку, это сильно меня ограничивало. В этом году я чувствую себя намного лучше. Понимаю, что при движении на пределе ошибки неизбежны, но ты стараешься становиться лучше. Это помогло мне лучше раскрыть свой потенциал», — приводит слова Антонелли издание AS.

Читать далее:
Андреа Кими Антонелли объяснил, почему начал выступать в 2026 году гораздо лучше