«Люди проведут связь». Бакстон раскритиковал выбор времени для ретро-ливреи «Уильямса»

Комментатор Уилл Бакстон раскритиковал ретро-ливрею «Уильямса» на Гран-при Испании, которая, по его мнению, вызывает ассоциации с терактами 11 сентября 2001 года.

«Люблю исторические ливреи. Но не уверен, что сейчас для этого подходящий момент. В 1979 году спонсором «Уильямса» была семья бен Ладенов, отец Усамы. Это была очень большая семья, насколько я помню, Усама на тот момент фактически уже был отстранён от неё. Но всё же его отец был связан с командой, а имя Bin Laden было нанесено на боковые части машины. Поэтому у этой цветовой схемы есть ассоциация с семьёй, которая в итоге — через Усаму бен Ладена — оказалась связана с ответственностью за теракты 11 сентября.

В эти выходные исполняется 25 лет со дня терактов 11 сентября. Это очень деликатный и крайне значимый момент в мировой истории. Я не уверен, что использовать эту ливрею сейчас хорошая идея, независимо от того, насколько благими были намерения и насколько красивой и особенной является эта историческая раскраска.

В любой другой уикенд можно было бы сказать: «О, это довольно круто». Но в этот уикенд, думаю, при подготовке решения недостаточно хорошо учли этот момент. Люди проведут эту связь и будут ассоциировать ливрею именно с этим», — сказал Бакстон в подкасте Up To Speed.

«Уильямс» выступает в Мадриде в ливрее, отсылающей к 1981 году. С 1978 по 1982 год команда использовала практически неизменную базовую расцветку, а одним из её спонсоров была семья бен Ладенов — имя появлялось на боковом понтоне болида в 1979 году на некоторых этапах.

Пятница мадридского уикенда совпала с 25-й годовщиной терактов в США.