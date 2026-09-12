Джордж Расселл объяснил, почему «Мерседес» откладывает его штраф за замену двигателя

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, что отбудет штраф за замену двигателя, когда Mercedes HPP представит обновленный силовой агрегат для Формулы-1.

«Мы ждём, чтобы получить штраф с обновлением ADUO. Если бы я получил его в Монце, мне пришлось бы снова отбывать наказание. Поэтому для меня это вообще не имело смысла», — приводит слова Расселла издание Crash.net.

Британец, как и его напарник Андреа Кими Антонелли, превысит разрешённую квоту компонентов силовой установки до конца сезона-2026 из-за проблем с надёжностью. Антонелли отбыл штраф на Гран-при Италии, где стартовал 19-м и одержал победу.