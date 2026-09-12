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Джордж Расселл объяснил, почему «Мерседес» откладывает его штраф за замену двигателя

Джордж Расселл объяснил, почему «Мерседес» откладывает его штраф за замену двигателя
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, что отбудет штраф за замену двигателя, когда Mercedes HPP представит обновленный силовой агрегат для Формулы-1.

«Мы ждём, чтобы получить штраф с обновлением ADUO. Если бы я получил его в Монце, мне пришлось бы снова отбывать наказание. Поэтому для меня это вообще не имело смысла», — приводит слова Расселла издание Crash.net.

Британец, как и его напарник Андреа Кими Антонелли, превысит разрешённую квоту компонентов силовой установки до конца сезона-2026 из-за проблем с надёжностью. Антонелли отбыл штраф на Гран-при Италии, где стартовал 19-м и одержал победу.

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