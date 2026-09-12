Педро де ла Роса: Стролл на многих трассах, во многих поворотах просто невероятно силён

Бывший пилот Формулы-1 и посол «Астон Мартин» Педро де ла Роса высоко оценил пилота команды Лэнса Стролла, заявив, что канадец может быть так же быстр»э, как его напарник Фернандо Алонсо.

«Лэнс очень быстрый. Я люблю смотреть телеметрию, потому что привык опираться на данные. Мне нравится видеть, в каких местах один гонщик быстрее другого. И Лэнс на многих трассах во многих поворотах просто невероятно силён.

Нельзя сказать, что Лэнс быстр на скоростных участках, а Фернандо — где-то ещё. Они очень близки по скорости. Лэнс чрезвычайно быстр в поворотах любого типа. Просто иногда он допускает ошибки в квалификации или сталкивается с какими-то мелочами, а если ты не квалифицируешься высоко, это в итоге ставит под угрозу весь уикенд. Вот чего ему порой не хватает — просто собрать всё воедино в квалификации. Но иногда ему удаётся это сделать, и тогда он опережает Фернандо в квалификации. А ведь мы говорим о Фернандо Алонсо.

И в гонках его темп тоже впечатляет. Он очень хорошо работает с шинами. Думаю, Лэнс — очень недооценённый гонщик. Когда мы улучшим машину и сделаем её немного более удобной для пилотирования… Нужно сказать, что сейчас это очень сложная машина по многим причинам: дело не только в автомобиле и шасси, нам также необходимо улучшить характеристики двигателя с точки зрения управляемости. Когда машина начнёт нормально работать, Лэнс будет так же быстр, как Фернандо. В этом нет никаких сомнений», — сказал де ла Роса в подкасте Beyond The Grid.

Алонсо и Стролл выступают в