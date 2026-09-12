Джордж Расселл — о чемпионской гонке: мне по пути понадобится немного удачи

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что не зацикливается на чемпионской гонке, несмотря на отставание от напарника Андреа Кими Антонелли, и сосредоточен на улучшении собственной скорости.

«Мне определённо нужна удача, а также несколько хороших выступлений. Я не особо об этом [чемпионской гонке] думаю, потому что, как я уже сказал, сейчас он выступает лучше меня. Поэтому он заслуживает того, чтобы лидировать в чемпионате. Впереди ещё долгий путь, но у него пока не было ни одного плохого уикенда с точки зрения скорости и результатов. Он проводит сезон на исключительно высоком уровне.

Мои выступления становятся лучше, но если я хочу выиграть этот чемпионат, мне по пути понадобится немного удачи. Но сейчас я не зацикливаюсь на этом. Я сосредоточен на том, чтобы ехать быстрее и находить дополнительные возможности для улучшения своей скорости», — приводит слова Расселла издание Crash.net.