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MotoGP, Гран-при Сан-Марино — 2026: квалификация, результаты

Бедзекки взял поул на домашнем Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес — второй, Акоста — седьмой
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Пилот «Априльи» Марко Бедзекки завоевал поул-позицию на Гран-при Сан-Марино в MotoGP, опередив действующего чемпиона Марка Маркеса («Дукати») на 0.198 секунды. Третьим приехал Фермин Альдегер из «Грезини».

MotoGP 2026. Этап 15, Мизано-Адриатико
Гран-при Сан-Марино. Квалификация 2
12 сентября 2026, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
1:29.982
2
Марк Маркес
Ducati
+0.198
3
Фермин Альдегер
Ducati
+0.368

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Квалификация:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:29.982.
2. Марк Маркес («Дукати») +0.198.
3. Фермин Альдегер («Грезини») +0.368.
4. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.404.
5. Хорхе Мартин («Априлья») +0.587.
6. Лука Мар