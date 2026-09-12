Бедзекки взял поул на домашнем Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес — второй, Акоста — седьмой

Пилот «Априльи» Марко Бедзекки завоевал поул-позицию на Гран-при Сан-Марино в MotoGP, опередив действующего чемпиона Марка Маркеса («Дукати») на 0.198 секунды. Третьим приехал Фермин Альдегер из «Грезини».

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Квалификация:

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:29.982.

2. Марк Маркес («Дукати») +0.198.

3. Фермин Альдегер («Грезини») +0.368.

4. Фабио Ди Джаннантонио («ВР46») +0.404.

5. Хорхе Мартин («Априлья») +0.587.

6. Лука Мар