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Formula Data Analysis: обновлённый двигатель «Феррари» даёт прирост в 15 лошадиных сил

Formula Data Analysis: обновлённый двигатель «Феррари» даёт прирост в 15 лошадиных сил
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Обновлённая силовая установка «Феррари» спецификации ADUO 2, дебютировавшая на Гран-при Италии, прибавляет около 15 лошадиных сил. Об этом сообщает Formula Data Analysis.

Согласно расчётам аналитиков, в квалификации в Монце пилот «Хааса» Оливер Берман, использовавший обновлённый двигатель, разгонялся интенсивнее на всех скоростных диапазонах. Чтобы объяснить этот разрыв, требуется прибавка в 15,4 л. с.

Отмечается, что первое обновление «Феррари» по системе ADUO давало около 7 л. с. Таким образом, второе обновление оказалось вдвое эффективнее. По оценке Formula Data Analysis, теперь «Феррари» уступает «Мерседесу» около 20 л. с. вместо примерно 45 л. с. на старте сезона.

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