Льюис Хэмилтон попал в аварию в последнем повороте в третьей практике в Мадриде

Пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон попал в аварию во время третьей свободной практики на Гран-при Испании в Мадриде. Семикратный чемпион мира шёл на лучшее время сессии, но заблокировал колёса и врезался в отбойник на последнем повороте, повредив как минимум переднее антикрыло и передние шины.

Фото: Кадр из трансляции

После аварии Льюис снова поехал, но его попросили остановить машину. Сессия была остановлена красными флагами. После удара подвеска болида, по всей видимости, осталась цела, однако переднее крыло застряло под машиной.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее пилоты выражали обеспокоенность из-за количества потенциальных аварий во время заездов на «Мадринге».