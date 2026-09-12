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Льюис Хэмилтон попал в аварию в последнем повороте в третьей практике в Мадриде

Льюис Хэмилтон попал в аварию в последнем повороте в третьей практике в Мадриде
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Пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон попал в аварию во время третьей свободной практики на Гран-при Испании в Мадриде. Семикратный чемпион мира шёл на лучшее время сессии, но заблокировал колёса и врезался в отбойник на последнем повороте, повредив как минимум переднее антикрыло и передние шины.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 3
12 сентября 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.797
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.166
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.189

Фото: Кадр из трансляции

После аварии Льюис снова поехал, но его попросили остановить машину. Сессия была остановлена красными флагами. После удара подвеска болида, по всей видимости, осталась цела, однако переднее крыло застряло под машиной.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее пилоты выражали обеспокоенность из-за количества потенциальных аварий во время заездов на «Мадринге».

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