Опубликованы полные радиопереговоры Хэмилтона и «Феррари» после аварии в Мадриде

Издание The Race опубликовало полную расшифровку радиопереговоров между пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и его гоночным инженером Карло Санти после аварии в третьей свободной практике Гран-при Испании.

Санти. Режим Warm-up, режим Warm-up, пожалуйста. Если застрял, выключись. Если застрял, выключись. (Хэмилтон начинает движение). Останови машину, останови машину, останови машину.

Хэмилтон. Машина едет (продолжает движение).

Санти. У тебя крыло под колёсами. Остановис