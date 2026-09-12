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Опубликованы полные радиопереговоры Хэмилтона и «Феррари» после аварии в Мадриде

Опубликованы полные радиопереговоры Хэмилтона и «Феррари» после аварии в Мадриде
Комментарии

Издание The Race опубликовало полную расшифровку радиопереговоров между пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и его гоночным инженером Карло Санти после аварии в третьей свободной практике Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Свободная практика 3
12 сентября 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:32.797
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.166
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.189

Санти. Режим Warm-up, режим Warm-up, пожалуйста. Если застрял, выключись. Если застрял, выключись. (Хэмилтон начинает движение). Останови машину, останови машину, останови машину.

Хэмилтон. Машина едет (продолжает движение).

Санти. У тебя крыло под колёсами. Остановис