Лиам Лоусон ответил на слова Макса Ферстаппена о «нечувствительных» машинах 2026 года

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон, который временно замещает травмированного Исака Хаджара в «Ред Булл», прокомментировал слова напарника Макса Ферстаппена о том, что машины 2026 года «притупляют действия гонщика». В качестве примера Ферстаппен привёл Юки Цуноду и самого Лоусона, которые быстро адаптировались к новой технике.

«В целом машины не стали проще. Наоборот, они довольно сложные из-за того, как работает система управления энергией. Я понимаю эту логику: из-за управления энергией некоторые вещи меньше контролируем сами. Но при этом мы с Юки — единственные, кто сел в эти машины, точно знаем, что требуется, чтобы быстро адаптироваться к новой машине. Так что это совсем не просто.

За последние полтора года я привык к множеству вещей в своей предыдущей машине, которые мне нравились, с которыми мне было комфортно работать. Но их нельзя просто взять и перенести в машину вроде этой. Поэтому в последних гонках были моменты, в которых я всё ещё чувствовал себя не совсем комфортно, во время пилотирования старался насколько возможно их обходить. Это не те вещи, которые легко заметить на бумаге. Речь исключительно о личных предпочтениях, которые есть у каждого гонщика», — приводит слова Лоусона нидерландская редакция издания RacingNews365