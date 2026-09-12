Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Сан-Марино. Бедзекки — второй, Алекс Маркес — пятый

Действующий чемпион мира пилот «Дукати» Марк Маркес одержал победу в спринте MotoGP на Гран-при Сан-Марино, финишировав первым и опередив пилотов «Априльи» Марко Бедзекки и Хорхе Мартина.

Маркес стартовал вторым, но уже в первом повороте обошёл поул-ситтера Бедзекки и вышел вперёд. К пятому кругу испанец создал преимущество в секунду, однако после середины дистанции итальянец начал сокращать отставание, к восьмому кругу