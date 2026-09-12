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MotoGP, Гран-при Сан-Марино — 2026: спринт, результаты

Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Сан-Марино. Бедзекки — второй, Алекс Маркес — пятый
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Действующий чемпион мира пилот «Дукати» Марк Маркес одержал победу в спринте MotoGP на Гран-при Сан-Марино, финишировав первым и опередив пилотов «Априльи» Марко Бедзекки и Хорхе Мартина.

MotoGP 2026. Этап 15, Мизано-Адриатико
Гран-при Сан-Марино. Спринт
12 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
19:48.519
2
Марко Бедзекки
Aprilia
+1.068
3
Хорхе Мартин
Aprilia
+3.538

Маркес стартовал вторым, но уже в первом повороте обошёл поул-ситтера Бедзекки и вышел вперёд. К пятому кругу испанец создал преимущество в секунду, однако после середины дистанции итальянец начал сокращать отставание, к восьмому кругу