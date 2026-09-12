Мията выиграл спринт Формулы-2 в Мадриде. Цолов сошёл с дистанции, Херта не вышел на старт

Пилот «Хайтек» Ритомо Мията одержал первую победу в Формуле-2, выиграв спринтерскую гонку на этапе Гран-при Испании в Мадриде. Энцо Фиттипальди и Лауренс ван Хупен дополнили подиум спринта вторым и третьим местами соответственно.

Болгарин Никола Цолов из «Кампоса» шёл за напарником Ноэлем Леоном и запросил у команды разрешение пропустить его вперёд, чтобы опередить в зачёте главного соперника Рафаэля Камару, который шёл шестым и зарабатывал больше очков. Однако «Кампос» не отдал приказ, и Цолов остался позади Леона, после чего задел стену в последнем секторе и за