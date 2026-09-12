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Формула-2, Гран-при Испании — 2026: спринт, результаты

Мията выиграл спринт Формулы-2 в Мадриде. Цолов сошёл с дистанции, Херта не вышел на старт
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Пилот «Хайтек» Ритомо Мията одержал первую победу в Формуле-2, выиграв спринтерскую гонку на этапе Гран-при Испании в Мадриде. Энцо Фиттипальди и Лауренс ван Хупен дополнили подиум спринта вторым и третьим местами соответственно.

Формула-2 2026. Этап 11, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Спринт
12 сентября 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Ритомо Мията
Hitech Pulse-Eight
2
Энцо Фиттипальди
AIX Racing
+2.6
3
Лауренс ван Хупен
Trident
+3.2

Болгарин Никола Цолов из «Кампоса» шёл за напарником Ноэлем Леоном и запросил у команды разрешение пропустить его вперёд, чтобы опередить в зачёте главного соперника Рафаэля Камару, который шёл шестым и зарабатывал больше очков. Однако «Кампос» не отдал приказ, и Цолов остался позади Леона, после чего задел стену в последнем секторе и за