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Берман пропустит квалификацию Гран-при Испании

Берман пропустит квалификацию Гран-при Испании
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Британский пилот «Хааса» Оливер Берман пропустит квалификацию к гонке 14-го этапа чемпионата мира Формулы-1 в Мадриде, сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети X.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

Берман попал в аварию в последнюю минуту третьей свободной практики. В результате машина получила серьёзные повреждения, из-за которых команда не успеет восстановить болид к началу квалификационной сессии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в Матч-центре. На момент публикации в сессии лидирует Лиам Лоусон из «Ред Булл».

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Испании Формулы-1.

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