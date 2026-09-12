Берман пропустит квалификацию Гран-при Испании

Британский пилот «Хааса» Оливер Берман пропустит квалификацию к гонке 14-го этапа чемпионата мира Формулы-1 в Мадриде, сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети X.

Берман попал в аварию в последнюю минуту третьей свободной практики. В результате машина получила серьёзные повреждения, из-за которых команда не успеет восстановить болид к началу квалификационной сессии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в Матч-центре. На момент публикации в сессии лидирует Лиам Лоусон из «Ред Булл».

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Испании Формулы-1.