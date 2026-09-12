Хэмилтон не попал под расследование по поводу небезопасной езды в 3-й практике ГП Испании

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон не попадёт под расследование стюардами после инцидента во время третьей свободной практики Гран-при Испании в Мадриде.

Напомним, Хэмилтон заблокировал колёса и врезался в отбойник на последнем повороте, повредив как минимум переднее антикрыло и передние шины. После аварии Льюис снова поехал, но его гоночный инженер не раз просил остановить машину. После удара подвеска болида, по всей видимости, осталась цела, однако переднее крыло застряло под машиной. В середине круга британец остановился на треке.

Несмотря на это,