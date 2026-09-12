15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Один из тех кругов, когда думаешь: «Чёрт, это было неплохо». Норрис — о поуле в Испании

«Один из тех кругов, когда думаешь: «Чёрт, это было неплохо». Норрис — о поуле в Испании
Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис, завоевавший поул-позицию на первом Гран-при Испании в Мадриде, назвал последний круг в квалификации одним из лучших в своей карьере.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

«Я в шоке! Даже немного не ожидал оказаться здесь сейчас. Боже мой, это, наверное, был один из лучших кругов в моей карьере. Я очень-очень рад. Очень горжусь собой, очень рад за команду. Просто один из тех кругов, когда всё сошлось воедино.

Я примерно представлял, что хочу сделать. Вопрос был лишь в том, позволит ли мне мозг сделать это на последнем круге. Практи