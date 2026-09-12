«Один из тех кругов, когда думаешь: «Чёрт, это было неплохо». Норрис — о поуле в Испании

Действующий чемпион Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис, завоевавший поул-позицию на первом Гран-при Испании в Мадриде, назвал последний круг в квалификации одним из лучших в своей карьере.

«Я в шоке! Даже немного не ожидал оказаться здесь сейчас. Боже мой, это, наверное, был один из лучших кругов в моей карьере. Я очень-очень рад. Очень горжусь собой, очень рад за команду. Просто один из тех кругов, когда всё сошлось воедино.

Я примерно представлял, что хочу сделать. Вопрос был лишь в том, позволит ли мне мозг сделать это на последнем круге. Практи