Антонелли: думал, что проехал хороший круг, но Норрис просто украл его у меня

Лидер чемпионата пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, занявший второе место в квалификации Гран-при Испании, оценил свой результат. С поул-позиции завтра будет стартовать действующий чемпион из «Макларена» Ландо Норрис.

«Я думал, что проехал хороший круг, но этот парень просто украл его у меня. Но «Макларен» провёл отличную работу. Квалификация получилась очень напряжённой. Было сложно правильно подобрать баланс из-за высокой температуры трассы, но круг получился довольно чистым. Очевидно, на такой трассе непросто собрать всё воедино, потому что она довольно сложная, но в целом, думаю, мы хорошо поработали. Посмотрим, что сможем сделать завтра», — приводит слова Антонелли Sky Sports.