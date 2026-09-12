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Антонелли: думал, что проехал хороший круг, но Норрис просто украл его у меня

Антонелли: думал, что проехал хороший круг, но Норрис просто украл его у меня
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Лидер чемпионата пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, занявший второе место в квалификации Гран-при Испании, оценил свой результат. С поул-позиции завтра будет стартовать действующий чемпион из «Макларена» Ландо Норрис.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

«Я думал, что проехал хороший круг, но этот парень просто украл его у меня. Но «Макларен» провёл отличную работу. Квалификация получилась очень напряжённой. Было сложно правильно подобрать баланс из-за высокой температуры трассы, но круг получился довольно чистым. Очевидно, на такой трассе непросто собрать всё воедино, потому что она довольно сложная, но в целом, думаю, мы хорошо поработали. Посмотрим, что сможем сделать завтра», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

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