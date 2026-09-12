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Шестеро пилотов вызваны к стюардам после квалификации Гран-при Испании

Шестеро пилотов вызваны к стюардам после квалификации Гран-при Испании
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Шестеро пилотов были вызваны к стюардам после квалификации Гран-при Испании в Мадриде. Разбирательства коснутся Валттери Боттаса («Кадиллак»), Карлоса Сайнса («Уильямс»), Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Габриэла Бортолето («Ауди»), Шарля Леклера («Феррари») и Джорджа Расселла («Мерседес»).

Сайнса вызвали из-за предполагаемого создания помех Боттасу в седьмом повороте первого сегмента. Антонелли, Бортолето и Леклеру предстоит дать объяснения по поводу предполагаемой неоправданно медленной езды. Расселла вызвали из-за предполагаемого нарушения указаний гоночного директора.

Напомним, поул-позицию завоевал действующий чемпион Формулы-1 из «Макларена» Ландо Норрис.

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