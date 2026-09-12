15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался о квалификации в Испании, на которой занял третье место

Ферстаппен высказался о квалификации в Испании, на которой занял третье место
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Форумулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

«Для нас квалификация получилась очень хорошей. Для меня третье место — отличный результат. В квалификации машина ощущалась довольно неплохо и я мог атаковать повороты так, как мне хотелось. Поэтому для нас эта квалификация стала очень хорошим результатом», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Испании. Топ-10 в квалификации:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:31.824.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.011.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.140.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.189.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.195.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.325.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.470.
8. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0.492.
9. Франко Колапинто («Альпин») +1.079.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.217.

Материалы по теме