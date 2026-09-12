Ферстаппен высказался о квалификации в Испании, на которой занял третье место

Четырёхкратный чемпион Форумулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Испании.
«Для нас квалификация получилась очень хорошей. Для меня третье место — отличный результат. В квалификации машина ощущалась довольно неплохо и я мог атаковать повороты так, как мне хотелось. Поэтому для нас эта квалификация стала очень хорошим результатом», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Испании. Топ-10 в квалификации:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:31.824.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.011.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.140.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.189.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0.195.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.325.
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0.470.
8. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0.492.
9. Франко Колапинто («Альпин») +1.079.
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.217.