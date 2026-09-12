Цареградцев и Шендюков разыгрывают победу в последней гонке сезона Yuka Drive Gymkhana

Сезон джимханы 2026 года подходит к концу. Уже 12–13 сентября в Витебске проходит четвёртый и финальный этап Yuka Drive Gymkhana серии PRO. После трёх гонок вопрос о победителе остаётся открытым, а главная дуэль сезона вновь сводится к Аркадию Цареградцеву и Алексею Шендюкову.

Их противостояние продолжается уже несколько лет, а в нынешнем сезоне соперники практически не оставляют друг другу права на ошибку. Шендюков начал чемпионат с победы в Нижнем Новгороде. Цареградцев ответил двумя победами подряд — в Санкт-Петербурге и Казани. После двух этапов у пилотов было абсолютное равенство — по 471 баллу.

Перед финалом преимущество уже на стороне Цареградцева, но Шендюков сохраняет возможность изменить итог сезона. Причём решающая гонка для Алексея будет домашней — пилот представляет Витебск.

Фото: Пресс-служба Yuka Drive Gymkhana

Одна из особенностей Yuka Drive Gymkhana — очень разная техника на одной трассе. В течение сезона здесь можно было увидеть BMW разных поколений, Nissan Silvia и 200SX, Toyota, а на петербургский этап Александр Абрамов и вовсе привёз Dodge Viper Berserker с V10 Twin Turbo мощностью 1650 л. с. Однако огромный запас мощности не стал гарантией результата: несколько ошибок и штрафов оставили машину за пределами ТОП-16.

На другом полюсе — сравнительно лёгкие и компактные BMW E30. Например, Павел Бусырев выступал на E30 с атмосферным M54B30 мощностью около 240 л. с. и уже на первом этапе поднялся на подиум. Сами пилоты среди достоинств этой платформы для джимханы отмечают короткую базу, относительно небольшую массу и доступность технических решений.

В этом и заключается одна из технических особенностей дисциплины: абсолютная мощность здесь далеко не всегда определяет темп. Трасса состоит из разворотов, узких связок и специальных элементов, поэтому не меньшее значение имеют управляемость автомобиля, тяга на выходе, эффективность торможения и способность пилота быстро адаптироваться к новой конфигурации.