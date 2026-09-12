Хэмилтон объяснил, почему проиграл поул-позицию на финальном круге квалификации в Испании

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон после первой попытки в третьем сегменте квалификации Гран-при Испании занимал первое место, однако в финальной попытке уступил Ландо Норрису, Кими Антонелли и Максу Ферстаппену. Британец начнёт завтрашнюю гонку с четвёртой позиции.

«Второй круг получился таким же хорошим, как и первый, время практически не отличалось. Думаю, я был быстрее примерно на полсотую секунды или что-то около того. Но почему-то на последнем круге, когда я начал его и прошёл последний поворот, машина пошла с недостаточной поворачиваемостью, и я подумал: «Может, передние шины ещё не заработали». Но оказалось, что у меня просто стало больше избыточной поворачиваемости сзади и ещё больше не