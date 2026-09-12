Сайнс наказан стюардами за блокировку Боттаса в квалификации домашнего Гран-при Испании

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс получил штраф в три позиции за создание помех Валттери Боттасу из «Кадиллака» в первом сегменте квалификации Гран-при Испании.

«Стюарды выслушали пилота автомобиля №55 Карлоса Сайнса, пилота автомобиля №77 Валттери Боттаса, представителей команд, а также изучили видеозаписи, данные хронометража, переговоры по командному радио и записи с бортовых камер.

Команда не проинформировала пилота автомобиля №55 о приближении автомобиля №77, находившегося на быстром круге, и пилот не предпринял никаких действий, чтобы уступить дорогу приближающемуся автомобилю. Стюарды установили, что автомобиль №55 без необходимости помешал автомобилю №77», — сообщается в официальном решении стюардов.