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Сайнс наказан стюардами за блокировку Боттаса в квалификации домашнего Гран-при Испании

Сайнс наказан стюардами за блокировку Боттаса в квалификации домашнего Гран-при Испании
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс получил штраф в три позиции за создание помех Валттери Боттасу из «Кадиллака» в первом сегменте квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

«Стюарды выслушали пилота автомобиля №55 Карлоса Сайнса, пилота автомобиля №77 Валттери Боттаса, представителей команд, а также изучили видеозаписи, данные хронометража, переговоры по командному радио и записи с бортовых камер.

Команда не проинформировала пилота автомобиля №55 о приближении автомобиля №77, находившегося на быстром круге, и пилот не предпринял никаких действий, чтобы уступить дорогу приближающемуся автомобилю. Стюарды установили, что автомобиль №55 без необходимости помешал автомобилю №77», — сообщается в официальном решении стюардов.

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