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«Это был шедевр, один из лучших кругов в его жизни». Стелла — о поуле Норриса в Испании

«Это был шедевр, один из лучших кругов в его жизни». Стелла — о поуле Норриса в Испании
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высоко оценил выступление действующего чемпиона из команды Ландо Норриса в квалификации Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

«Это был шедевр. На протяжении всего уикенда мы видели, что если собрать всё воедино, то по скорости мы не так далеко от лучших машин. Мы шаг за шагом работали над тем, чтобы собрать воедино весь потенциал машины. Ландо смог сделать это только на последней попытке в третьем сегменте, а в последнем повороте допустил ошибку, которая стоила ему трёх десятых. Это был невероятный круг — один из лучших в его жизни вплоть до последнего поворота. Он понял, какой потенциал был заложен в машине. Мы рады поулу.

В то же время результаты в пелотоне настолько плотные, что если ты отстаёшь на несколько десятых, как Оскар, то оказываешься на седьмом месте», — приводит слова Стеллы Sky Sports.