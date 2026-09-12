Ферстаппен вновь пожаловался на управление энергией, говоря о проблемах «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о проблемах команды с управлением энергией на «Мадринге» во время квалификации Гран-при Испании.

«Мы медленные в последнем секторе. Это всегда проблема. Нам просто не удаётся обеспечить там нужную отдачу энергии, и мы не могли это изменить. Наше программное обеспечение слишком сильно ограничивает нас и немного сдерживает нас. У тебя просто нет заряда батареи там, где ты хочешь. Он расходуется не в тех местах, где нужно, и мы не могли восполнить заряд там, где хотели. С шинами всё было лучше, но если ты выходишь из поворота, а машина не разгоняется, то тут уже ничего не поделаешь.

Я хотел использовать другую стратегию отдачи энергии, но это было невозможно. Для нас это всё равно хорошая квалификация, но если, конечно, хочешь бороться впереди, то все составляющие должны работать идеально. На данный момент, думаю, нам всё ещё немного не хватает.