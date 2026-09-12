«Мой пресс-атташе оказывается быстрее Ферстаппена». Алонсо — о влиянии батареи в Ф-1

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо после 18-го места в квалификации Гран-при Испании привёл в пример своего пресс-атташе Майкла Клэйтона, критикуя современный регламент Формулы-1.

«В каком-то смысле это печально. С этим поколением машин мы приезжаем на такую красивую трассу, где повсюду есть вызовы, будь то поворот La Monumental или связка с 10-го по 12-й поворот, а мнение такое, что Майкл [Клэйтон, его пресс-атташе] мог бы здесь проехать, потому что ты проходишь эти повороты на полном газу, не расходуя энергию, а затем в какой-то момент она отдаётся, и ты быстро разгоняешь