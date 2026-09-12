Расселл назвал причину, помешавшую ему побороться за поул в квалификации ГП Испании

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о квалификации Гран-при Испании. Он претендовал на поул-позицию в финальном сегменте, однако в итоге занял шестое место.

«Я был в борьбе за поул и на последнем круге третьего сегмента действительно выжал из машины максимум. Я был примерно на три десятые секунды быстрее своего предыдущего времени, но затем, ближе к концу круга, потерял всё преимущество из-за перегрева шин. Очень жаль. Впереди была невероятно плотная борьба, и вот мы здесь.

Я сел в машину и сразу почувствовал себя здесь очень комфортно и уверенно. Но по мере того, как трасса становилась быстрее, мне становилось всё сложнее выжать максимум из шин. Я просто скольжу вместо