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Расселл назвал причину, помешавшую ему побороться за поул в квалификации ГП Испании

Расселл назвал причину, помешавшую ему побороться за поул в квалификации ГП Испании
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о квалификации Гран-при Испании. Он претендовал на поул-позицию в финальном сегменте, однако в итоге занял шестое место.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

«Я был в борьбе за поул и на последнем круге третьего сегмента действительно выжал из машины максимум. Я был примерно на три десятые секунды быстрее своего предыдущего времени, но затем, ближе к концу круга, потерял всё преимущество из-за перегрева шин. Очень жаль. Впереди была невероятно плотная борьба, и вот мы здесь.

Я сел в машину и сразу почувствовал себя здесь очень комфортно и уверенно. Но по мере того, как трасса становилась быстрее, мне становилось всё сложнее выжать максимум из шин. Я просто скольжу вместо