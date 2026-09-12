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Пиастри: второй круг получился ужасным, одна из сессий, которые хочется провести заново

Пиастри: второй круг получился ужасным, одна из сессий, которые хочется провести заново
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал седьмое место в квалификации Гран-при Испании, признав, что неудачно провёл вторую попытку в финальном сегменте. Напомним, напарник Пиастри Ландо Норрис завоевал поул-позицию.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Квалификация
12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:31.824
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.011
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.140

«Думаю, первый круг был не таким уж плохим, но второй получился просто ужасным. Разочаровывает. В первом повороте всё пошло не очень хорошо, а в нескольких местах я проехал значительно лучше, чем на предыдущем круге, но, как только здесь сбиваешься с ритма, всё становится очень сложно. Не лучшая сессия. Чувствую, что в этот уикенд у нас была неплохая скорость, но всё сводилось к тому, чтобы стабильно показывать результат. К сожалению, это одна из тех сессий, которые хочется провести заново. Обгонять здесь то