Пиастри: второй круг получился ужасным, одна из сессий, которые хочется провести заново

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал седьмое место в квалификации Гран-при Испании, признав, что неудачно провёл вторую попытку в финальном сегменте. Напомним, напарник Пиастри Ландо Норрис завоевал поул-позицию.

«Думаю, первый круг был не таким уж плохим, но второй получился просто ужасным. Разочаровывает. В первом повороте всё пошло не очень хорошо, а в нескольких местах я проехал значительно лучше, чем на предыдущем круге, но, как только здесь сбиваешься с ритма, всё становится очень сложно. Не лучшая сессия. Чувствую, что в этот уикенд у нас была неплохая скорость, но всё сводилось к тому, чтобы стабильно показывать результат. К сожалению, это одна из тех сессий, которые хочется провести заново. Обгонять здесь то