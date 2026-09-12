Камазовец Сотников вышел в лидеры «Уральского рубежа», Николаев чинил мотор

Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова вышел на первое место в генеральной классификации бахи «Уральский рубеж» после второго дня третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Эдуард Николаев потерял время из-за повреждения двигателя и откатился в классификации.

В субботу, 12 сентября, участники преодолели два 115-километровых спецучастка со стартом в Магнитогорске и пересечением границы Челябинской области и Башкортостана. При этом между СУ-4 и СУ-5 был запрещён командный сервис, поэтому ремонтировать технику экипажам пришлось самостоятельно.

На СУ-4 лучшим стал Эдуард Николаев. Сотников показал третий результат, а Богдан Каримов финишировал четвёртым с отставанием около двух минут от победителя спецучастка и 14 секунд от Сотникова. Алмаз Ахмедов потерял время из-за прокола колеса.

На следующем спецучастке Николаев столкнулся с серьёзными техническими проблемами. После удара о яму у его грузовика сначала оторвался капот, а затем выяснилось, что удар повредил карданный вал и поддон двигателя. Через образовавшуюся трещину начало вытекать масло, поэтому экипаж остановился и около 20 минут занимался полевым ремонтом.

Победителем третьего этапа стал Сергей Вязович с результатом 2 часа 36 минут 51 секунда. Вторым финишировал Сотников, уступив белорусскому гонщику 1 минуту 38 секунд. Этот результат позволил пилоту «КАМАЗ-мастер» возглавить генеральную классификацию «Уральского рубежа». Богдан Каримов теперь отстаёт от Сотникова на четыре минуты. За 17 км до финиша его экипаж столкнулся с проблемами в блоке управления двигателем: машина несколько раз глохла, из-за чего Каримов потерял время.

Неудачным выдался день для камазовца Дмитрия Авдеева. Незадолго до финиша СУ-4 на границе Челябинской области и Башкортостана его автомобиль остановился с серьёзной поломкой, которую экипаж так и не смог устранить своими силами.